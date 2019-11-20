В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в День достоинства и свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился по идеологическим соображениям. По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях.

Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днипре, Харькове и Одессе. По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования.

В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Специалисты Службы безопасности Украины в сфере информационной безопасности разоблачили замысел сотрудников спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента-провокатора. Следователями украинской спецслужбы проведен обыск по адресу проживания злоумышленника, изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства, необходимые для досудебного расследования. За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное следствие.