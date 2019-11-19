Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией представительства НАТО в Украине во главе с председателем представительства Александером Винниковым, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Данилов отметил, что киберзащита является приоритетным вопросом для СНБО Украины. По его словам, киберугрозы со стороны РФ крайне опасны как для Украины, так и для стран-членов Альянса и Европы в целом. «В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского Союза», - отметил секретарь СНБО Украины.

Он заявил, что нынешние вызовы в сфере безопасности требуют нестандартных подходов к их решению, и выразил мнение, что опыт, который Украина получает в борьбе с российской гибридной агрессией, является полезным для стран-членов НАТО.

Данилов поблагодарил Альянс за политическую поддержку Украины в «крайне сложной ситуации российской агрессии». «Мы уверены, что победим в этой войне, - сказал секретарь СНБО Украины. - Это наша страна, и мы никому ее не отдадим».

Также стороны детально обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательный помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО. Секретарь СНБО Украины заверил главу представительства НАТО в готовности к интенсификации и усиления такого сотрудничества со стороны СНБО Украины.

В свою очередь Винников подчеркнул, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет продолжать «совместную работу на благо ее евроатлантической интеграции». По его словам, НАТО и в дальнейшем будет оказывать помощь нашей стране как в рамках комплексного пакета помощи НАТО Украине, так и в вопросах поддержки законодательного обеспечения реформирования сектора безопасности и обороны.