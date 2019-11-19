Легализация азартных игр по предложенной правительством модели приведет к увеличению числа людей, страдающих зависимостью от азартных игр – лудоманией. Детали соответствующего законопроекта изучили «Факты».

Как говорится в материале, предложенный правительством проект ограничивает лотереи и создает условия для развития остальных видов игр. При этом именно лотереи считаются в мире наиболее безопасной разновидностью азартной индустрии.

«Главная ценность такого консервативного игрового мероприятия — возможность испытать Фортуну без особых рисков для семейного бюджета и собственной психики. Иное дело — игровые автоматы. Тут все происходит мгновенно и расчет идет на то, что игрок не сможет сделать одну ставку и уйти на неделю. Игрок будет играть десятки раундов минимум», - пишет издание.

Правительство планирует разместить по Украине 40 тыс. игровых автоматов. В связи с этим Главное научно-экспертное управление просит четко обозначить, что автоматы можно устанавливать исключительно в помещениях казино.

Беспокойство экспертов вызывает и смешение разных видов игровой деятельности. По оценке Главного научно-экспертного управления, результатом станет монополизация лотерей при свободном проведении прочих азартных игр.

«Тут и отсутствие разделения понятий по игровому оборудованию — что является лотерейным оборудованием, а что используется в других видах азартных игр. И вопрос закрепленных в законопроекте жестких критериев относительно оператора лотерей в отличие от других организаторов азартных игр», - комментирует начальница отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ Галина Верцимаха.