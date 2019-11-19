Соединенные Штаты изменили свою позицию по вопросу еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Вашингтон более не считает их нарушающими международное право, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он сказал также, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами, передает Русская служба ВВС.

«Мы долгое время придерживались этой политики, и она не работала. Это факт, и этому есть свидетельства. То, что мы сделали сегодня - мы признали реалии, существующие на местах, сейчас мы объявили, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву», - сказал Помпео, выступая перед прессой.

«Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство для того, чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность… того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе до того, как пройдет очень много времени», - заявил госсекретарь США.

Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы.

«Сегодня Соединенные Штаты приняли важное политическое решение, которое исправляет историческую ошибку. Администрация Трампа ясно отвергла ложные утверждения о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии по своей сути незаконны согласно международному праву», - заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что решение США полностью противоречит международному праву.

Глава «Организации освобождения Палестины» Саиб Эрекат сказал: «Этим заявлением администрация Трампа демонстрирует, до какой степени она угрожает миру своими постоянными попытками подменить международное право законом джунглей».

«Отныне международное сообщество должно принять все необходимые ответные меры, чтобы противодействовать безответственному поведению США, представляющему угрозу стабильности, безопасности и спокойствию в мире. Достижение мира в Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке невозможно, пока не станет свободным и независимым Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

После выступления Помпео посольство США в Иерусалиме предупредило американских граждан о том, что поездки в Иерусалим, на Западный берег и в сектор Газа могут быть опасны.

Еврейские поселения были основаны израильтянами на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года.

Они долгое время были одним из главных предметов спора между Израилем и Палестинской автономией, которая считала поселения препятствием к заключению мира.

Палестинцы настаивали на том, что эти территории должны войти в состав будущего палестинского государства.

В 140 поселениях, построенных Израилем на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года, живет около 500 тыс. человек.

Позиция США по вопросу еврейских поселений меняется не впервые. В 1978 году администрация президента Картера заявила, что строительство гражданских поселений не соответствовало международному праву.

Однако в 1981 году президент Рональд Рейган выступил с другим заявлением: он сказал, что не верит, что еврейские поселения были по существу незаконными.

Однако позиция США изменилась при президенте Обаме.

Обама на исходе своего второго президентского срока в 2016 году отказался наложить вето на резолюцию ООН, осуждающую Израиль и требующую остановки строительства поселений.

Нынешнее заявление администрации Трампа свидетельствует о резком изменении позиции США по вопросу еврейских поселений.