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Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году.

Об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News, передает Укринформ.

«Нужна ли нам помощь (Украины, - ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!» - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ «не любят освещать такие истории», ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми «еще сложнее, чем с демократами».

Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.

Палата представителей Конгресса США в сентябре инициировала расследование в отношении импичмента Трампа. Законодатели упрекают его в давлении на Украину с целью получения личной политической выгоды на следующих президентских выборах.

В среду, 13 ноября, начался этап публичных слушаний в контексте расследования импичмента президента. В пятницу запланировано свидетельство экс-посла США в Украине Мари Йованович.
ForUm

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