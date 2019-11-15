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Законопроект 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», поданный в Верховную Раду Кабинетом Министров, предусматривает финансирование медицины, культуры и спорта за счет азартных игр, что является неприемлемым, считает эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского Института Будущего Александр Чебаненко. Об этом он заявил на круглом столе на тему «Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?», организованном Украинским Институтом Будущего.

«Создается фонд поддержки медицины, спорта и культуры при наличии государственного бюджета. Мы считаем, что в данных условиях дублирование функций не является необходимым», - сказал Александр Чебаненко.

По мнению эксперта, финансирование целевых программ за счет лицензионных поступлений – крайне ненадежный источник доходов и противоречит распространенной международной практике: «В законопроекте сказано, что “доходная часть Фонда поддержки медицины, спорта и культуры формируется за счет лицензионных платежей в сфере азартных игр”. При этом, во всем цивилизованном мире целью лицензирования не является наполнение каких-нибудь целевых программ».

При таком подходе к легализации игорного бизнеса власть может не добиться заявленных изначально целей по дополнительным поступлениям в бюджет.

«Закон об игровом бизнесе нужен безусловно. Эту деятельность нужно урегулировать. При этом стоит отметить, что содержание законопроекта не отвечает ни заявленным в нем принципам, ни международным стандартам. Имеется большой ряд недоработок, и даже заложенные в бюджете 3 млрд гривен дохода от него не стоят проблем, которые с ним будут связаны», - заключает эксперт.

Напомним, социологи отмечают, что украинцы негативно относятся к легализации азартных игр. По данным группы Рейтинг, 60% населения выступают против легализации игорного бизнеса.
ForUm

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