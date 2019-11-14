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В РФ в городе Благовещенск студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Жертвой стрелка стал один человек, еще трое получили ранения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время занятия, в 10:00 по местному времени.

В Минздраве РФ сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным следствия, огонь открыл 19-летний студент. В региональном МВД сообщили, что нападавший погиб.

По данным источника в экстренных службах, студент покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися.

Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Студент выстрелил в сторону инспекторов, после чего они открыли ответный огонь. Позже правоохранители блокировали его в аудитории.

Охотничье оружие, из которого стрелял студент, было зарегистрировано на него. СК РФ возбудил уголовное дело факту стрельбы в колледже.
ForUm

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