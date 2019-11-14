Оборонная поддержка Соединенными Штатами Украины, которая защищает демократические ценности от агрессии РФ, является также национальным интересом США, поэтому решение Дональда Трампа приостановить ее в угоду политической выгоде на выборах было бессмысленным.

Об этом заявил во время слушаний в Палате представителей США временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор, сообщает Укринформ.

«Украина является важной для национальной безопасности США. В то время, как Украина является самым большим по территории государством в Европе, она является молодой демократией, которая борется за присоединение к Евросоюзу и полагается на Соединенные Штаты», - подчеркнул Тейлор, отвечая на вопросы законодателей.

Он напомнил, что украинцы были вероломно атакованы Россией, которая до сих пор продолжает свою вооруженную агрессию против Украины.

«Если мы верим в принципы суверенитета наций, которые составляют основу нашей безопасности и безопасности наших союзников и друзей, если мы верим, что страны должны сами решать, кого иметь в союзниках в экономической, политической плоскости и в сфере безопасности, мы должны поддерживать Украину в ее противостоянии агрессивному соседу», - подчеркнул американский дипломат.

Тейлор также обратил внимание, что и республиканские, и демократические администрации в США на протяжении почти трех десятилетий поддерживали Украину, а Конгресс ввел существенные санкции против России, которая оккупировала часть украинской территории.

Он также пояснил по просьбе конгрессменов, почему в переписке с послом Гордоном Сондлендом назвал «безумной» идею кабинета Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине в обмен на начало расследования против Байденов.

«Поскольку оборонная помощь крайне важна для Украины, а также для наших национальных интересов, задержка этой помощи без обоснованных причин - за исключением помощи собственной политической кампании - бессмысленна. Это было контрпродуктивно для всего, что мы пытались сделать (в отношениях с Украины - ред.). Это было нелогично, не поддавалось объяснению и было ненормально», - подчеркнул Тейлор.

Напомним, 13 ноября в Палате представителей проходят первые публичные слушания в контексте расследования по делу об импичменте президента США.