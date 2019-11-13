Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия негативно относится к заявлениям олигарха Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает РБК-Украина.

По его словам, он негативно воспринял слова Коломойского о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование с российской стороны.

«Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги», - заявил Арахамия.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

По его словам, финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.