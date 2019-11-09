Контрразведчики СБУ установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области во время поездки в Россию к родственникам попал в поле зрения ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был при следующих визитах в Россию», — говорится в сообщении.

«Осознавая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия после возвращения домой, украинец обратился в Службу безопасности Украины. Он дал показания об обстоятельствах вербовки», — добавили в пресс-службе.

Учитывая, что мужчина не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов прокуратуры и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.