также в разделеОбщество
В штабе ООС готовы к разведению сил в Петровском 21
Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка 14
8 ноября. Картина дня 17
«Судья побоялась»: Супрун проиграла суд Дубинскому 43
The New York Times изменила фото с картой Украины без Крыма 71
В Украине потеплеет до +22 20
На должность главы УИНП остались 8 претендентов 18
«Прямой» извинился за неудачную шутку с «нападением» 23
Антикоррупционный суд начал слушать дело Насирова 14
Горбатюк пошел в суд из-за увольнения из ГПУ 29
Апелляционный суд запретил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк 25
НБУ: Задержанная на взятке сотрудница не отвечала за выдачу лицензий 31
Боевики угрожают ввести в демилитаризованную зону свою «милицию» 35
Суд не разрешил вернуть проспекту в Харькове название Жукова 30
Избран новый глава Днепропетровского облсовета 37
В Украине состоялся диктант национального единства 20
Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ 71
Штаб: Боевики сорвали разведение сил в Петровском 39

Контрразведчики СБУ установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области во время поездки в Россию к родственникам попал в поле зрения ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был при следующих визитах в Россию», — говорится в сообщении.

«Осознавая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия после возвращения домой, украинец обратился в Службу безопасности Украины. Он дал показания об обстоятельствах вербовки», — добавили в пресс-службе.

Учитывая, что мужчина не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов прокуратуры и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1731 грн.
18
Теги