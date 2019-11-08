Служба безопасности Украины проводит обыски в столичном бизнес-центре «Парус» по делу о подозрении чиновников Киевской городской госадминистрации в злоупотреблениях при реализации проекта «Строительство Большой Окружной дороги», сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Отмечается, что сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в столичном бизнес-центре «Парус» в одном из офисов, который связывают с народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадимом Столаром, проводятся обыски.