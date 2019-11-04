В решении стратегических церковных вопросов в Украине нужно услышать позицию всех сторон конфликта.

Фото: President.gov.ua

Об том заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с активистами «Правого сектора», отвечая на вопрос о решении межконфессиональных конфликтов на Тернопольщине.

Видео опубликовано на странице Тернопольского отделения «Правого Сектора» в Фейсбук.

«Мне кажется не совсем правильным, чтобы я этим занимался. Но я думаю, что в таких вопросах мы все должны быть осторожными в своих высказываниях. Я согласен с вами: этот вопрос стратегический, очень, как говорят на английском, sensitive (чувствительный, - Ред.)», - сказал Президент, выразив мнение, что для решения подобных вопросов нужно услышать позиции всех сторон.

По словам активистов «Правого сектора», деятельность Украинской Православной Церкви представляет вопрос геополитического значения, и из-за него в Тернопольской области возникает множество конфликтов и проблем.

В свою очередь, Президент отметил, что в религиозных вопросах нужно быть осторожными, и учитывать мнение всех сторон и Украинской Православной Церкви, в частности.

Глава государства подчеркнул, что «в ближайшее время на конкурсной основе будет избран новый председатель Государственной службы по этнополитике и свободы совести, который будет иметь полномочия, опираясь на мнение общества, такие вопросы рассматривать».