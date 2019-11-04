Владимир Зеленский бесстыдно солгал генеральному секретарю НАТО, и это стало причиной того, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил эту ложь, раскалывающую Североатлантический альянс.

С таким заявлением выступили в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь», говорится на официальном сайте партии.

Как отметили в оппозиционной политсиле, речь идет о словах, сказанных украинским президентом во время совместного брифинга: «...Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины «Об образовании». Более того, 6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной».

В партии подчеркнули, что заявление Зеленского о выполнении «6 из 7 рекомендаций» – откровенная и циничная ложь.

«Упомянутые 7 рекомендаций, приведенных в пункте 126 заключения Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, можно разделить на две группы: те, которые требуют изменений в законодательстве, и те, выполнение которых возможно без подобных изменений. К первой группе относятся 4 требования, однако в законах, касающихся этих пунктов, ничего, по сути, не изменилось», ‒ говорится в заявлении «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

В партии также подчеркнули: у Зеленского нет политической воли для выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Украинский президент рассчитывает на то, что НАТО займет более жесткую позицию по отношению к Венгрии, которая, будучи членом альянса, блокировала работу комиссии Украина – НАТО, поскольку была возмущена запретом для украинских граждан венгерской национальности обучаться на родном языке.

«Несмотря на наличие монобольшинства в парламенте, президент Зеленский не проявляет политической воли, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины «Об образовании». Поэтому вместо реального решения вопроса Зеленский идет на прямую ложь, видимо рассчитывая на то, что руководство НАТО, основываясь на этой неправдивой информации, займет необоснованную и более жесткую позицию по отношению к Венгрии», ‒ говорится в заявлении.

«Важность данного вопроса подтверждается и тем, что Столтенберг во время совместного брифинга уделил теме реализации рекомендаций Венецианской комиссии даже больше времени, чем Зеленский, и при этом тоже повторил неправдивый тезис о выполнении «6 из 7 рекомендаций». Таким образом, слова Зеленского стали причиной того, что эта ложь прозвучала уже и из уст генерального секретаря Североатлантического альянса», ‒ добавили в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь».

Представители оппозиционной политсилы акцентировали внимание на том, что своей ложью Зеленский провоцирует конфликты внутри альянса.

«Партнера» НАТО не смущает тот факт, что своей ложью, ради достижения собственных призрачных политических целей, он провоцирует конфликты внутри альянса. Очевидно, что теперь Венгрия имеет полное право проявлять недовольство как в отношении президента Украины, так и по поводу прозвучавших заявлений руководства НАТО», ‒ отметили в партии.

И констатировали: «Слова Зеленского о том, что для украинских граждан венгерской национальности Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины «Об образовании», являются ложью. Как и его заявления о том, что "6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной».

Ранее представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявляли, что курс на вступление в НАТО, который решил продолжить президент Зеленский, не способствует возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.