Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, основная задача, которую ставит российская спецслужба, – сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом. Такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам.

Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям. Формы и методы «работы» ПУ ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Контрразведка также установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ по Крыму Батталов Алмаз Мубарякович 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ.

Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска «Джанкой». Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов.

Служба безопасности Украины предупреждает, что переход к врагу в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

От уголовной ответственности освобождается лицо, которое было завербовано вражескими спецслужбами, но, получив задание, отказалось от его исполнения и сообщило об этом в правоохранительные органы.