Легализация проституции принесет пользу стране и всем гражданам.

Фото: Фейсбук / Александр Дедюхин

Об этом заявил священник Православной Церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы Александр Дедюхин, комментируя скандал с народным депутатом, который на рабочем месте якобы договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой, сообщает Обозреватель.

"Если народный депутат по своему мобильному телефону где-то в укромном уголке с женой смотрит порно – пусть смотрит на здоровье. Но суть вопроса в том, что человек на рабочем месте за наши деньги, которые мы ему оплачиваем, занимается не законотворчеством, а тем, что договаривается про блуд", - заявил священник ПЦУ.

Александр Дедюхин предложил политику заняться «законопроектом о легализации проституции – было бы больше пользы стране и нам всем».

Священник подчеркнул, что в конфликте полностью находится на стороне журналистов, которые зафиксировали переписку.