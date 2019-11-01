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Легализация проституции принесет пользу стране и всем гражданам.

Фото: Фейсбук / Александр Дедюхин

Об этом заявил священник Православной Церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы Александр Дедюхин, комментируя скандал с народным депутатом, который на рабочем месте якобы договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой, сообщает Обозреватель.

"Если народный депутат по своему мобильному телефону где-то в укромном уголке с женой смотрит порно – пусть смотрит на здоровье. Но суть вопроса в том, что человек на рабочем месте за наши деньги, которые мы ему оплачиваем, занимается не законотворчеством, а тем, что договаривается про блуд", - заявил священник ПЦУ.

Александр Дедюхин предложил политику заняться «законопроектом о легализации проституции – было бы больше пользы стране и нам всем».

Священник подчеркнул, что в конфликте полностью находится на стороне журналистов, которые зафиксировали переписку.
ForUm

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