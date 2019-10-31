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В Запорожье в храме Православной Церкви Украины в честь святителя Николая чудотворца клирик Калавритской и Эгиалийской Митрополии Элладской Православной Церкви, протоиерей Сотирис Коскорис, 30 октября сослужил за литургией священнослужителям ПЦУ.

Фото: ПЦУ

Богослужение протоиерей Сотирис Коскорис, протоиерей Владимир Гошовский, иерей Роман Лех и иерей Иван Гошовский совершили на двух языках – греческом и украинском, сообщается на сайте ПЦУ.

После литургии представитель Элладской Церкви призвал всех верующих ПЦУ «объединиться вокруг духовенства, доверять руководителям Церкви, освящаться своим присутствием в храме и приводить детей к Евхаристии и жить с Христом».

Ранее в ПЦУ сообщили о получении мирных грамот из Элладской Церкви. В тексте письма главе ПЦУ Епифанию Думенко Предстоятель Элладской Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II заявил, что решение Константинопольского Патриарха Варфоломея относительно создания ПЦУ принесло в его Церковь радость.

«Радуемся и мы доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграду, которая нас разделяла, привнося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви, а также совместному в современном мире свидетельству Православия», – поделился с Епифанием Предстоятель Элладской Церкви.
ForUm

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