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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает УНИАН.  

«Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО. – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось», - сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, «когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой».

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство «очень часто подвергается физическому насилию». «Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии», - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать «в венгерско-российском контексте», поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

«Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности», - добавил он.

Напомним, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.
ForUm

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