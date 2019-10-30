Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об исчезновении десятков распорядительных документов по арестованному имуществу.

«28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) не находятся по месту их хранения в АРМА», - говорится заявлении на сайте агентства.

Эти документы касаются управления арестованным имуществом.

По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых сотрудников АРМА; стартовало служебное расследование.

По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве примут соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции.

Стоит обратить внимание, что до 8 ноября этого года аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре этого года запланированы оценки результатов деятельности руководителя АРМА в СКМУ. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешнему контролю АРМА. В конце концов, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.

«Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытии указанных документов с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита», - заявили в агентстве.