также в разделеОбщество
Боевики на фоне разведения сил объявили «учения» 8
Гончарук проверил готовность к отопительному сезону 13
В районе проведения ООС введен «желтый» режим 15
ГПУ выплатила Горбатюку 950 тысяч зарплаты 12
Новый секретарь СНБО хочет уволить Кривоноса 20
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий 37
Блогер: Philip Morris Украина недоплачивает налоги и шантажирует уходом с рынка 11
Рада отказалась создавать ВСК для расследования событий 2 мая 2014 в Одессе 19
«Час - $100»: «Слуга народа» переписывался с проституткой в Раде 63
Гонтарева не собирается судиться с Коломойским 47
«Слуга народа» объяснил, что делал с билетами «Квартала 95» в Раде 39
Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом 37
Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана 23
В НБУ заявили, что задержанный на взятке сотрудник не занимался выдачей лицензий 27
Эксперт: Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей 15
В сводке ООС – ни слова об обстрелах Золотого, о которых сообщил СЦКК 29
Сайдик заявил о подготовке большого обмена пленными 27
29 октября. Картина дня 30

Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об исчезновении десятков распорядительных документов по арестованному имуществу.

«28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) не находятся по месту их хранения в АРМА», - говорится заявлении на сайте агентства.

Эти документы касаются управления арестованным имуществом.

По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых сотрудников АРМА; стартовало служебное расследование.

По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве примут соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции.

Стоит обратить внимание, что до 8 ноября этого года аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре этого года запланированы оценки результатов деятельности руководителя АРМА в СКМУ. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешнему контролю АРМА. В конце концов, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.

«Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытии указанных документов с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита», - заявили в агентстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
39
Теги