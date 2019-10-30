Программный продукт «Битрикс» основан на концепции Customer relationship management. В пакет входит набор инструментов, предназначенных для ведения бизнеса. Преимущество такого подхода – пользователь избавлен от необходимости использовать множество отдельных программ. Ушли в прошлое мессенджеры, офисные приложения и так далее. Второе преимущество – консолидация разрозненной информации. Достаточно сделать несколько кликов, чтобы получить доступ к сведениям о сделках, к информации о клиентах и так далее. В отдельную категорию выделены опции, отвечающие за прогнозирование и аналитику.

Разработчики программного продукта позаботились о том, чтобы сделать творение во всех отношениях эффективным. В одном месте хранится база данных, включающая контрагенты, данные отдела продажи и так далее. Руководитель в режиме реального времени контролирует проведение каждой сделки. Одновременно с этим доступна актуальная статистика. Теперь можно сразу узнать, на каком этапе отмечается снижение рабочего темпа. К примеру, если имело место нарушение сроков, зафиксированных в договоре, можно быстро понять причину. Система Битрикс 24 CRM дает достаточно сведений для проведения детального анализа работы компании. Собранные данные позволяют руководителю формировать дальнейшую стратегию развития.

Повышение эффективности маркетинговых компаний

Руководство фирмы тратит много денег на рекламу и продвижение, но результат не всегда заметен. Причина – отсутствие комплексного подхода. Здесь на первое место выходит CRM. С момента поступления заявки до непосредственного ее исполнения проходит минимум времени. Каждый звонок или заявка сразу превратится в набор конкретных поручений для отдельно взятых сотрудников. Оперативность – ключ к завоеванию доверия клиентов. Другие функциональные возможности:

Контроль каждого этапа реализации договора. Программное обеспечение дает конкретные подсказки, что нужно делать сотруднику. Качественный софт существенно сокращает число ошибок, обусловленных человеческим фактором.

Доступ к сопроводительным документам. Переход к цифровой форме ведения документооборота сокращает непроизводственные затраты компании.

Внедрение системы CRM Битрикс позволяет значительно повысить скорость принятия взвешенных решений. Компании проще заниматься планированием в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Практическая сторона вопроса

В CRM Битрикс представлены опции, оптимизирующие работу бизнеса. Первый «плюс» – обеспечение постоянного контроля процессов, имеющих место в отделе сбыта. Второй «плюс» – опция быстрой интеграции со специализированным ПО для ведения бухгалтерского учета. Обмен данными происходит в автоматическом режиме. Список опций на этом не заканчивается:

мобильность – можно установить софт на смартфон для удаленного контроля;

качественная аналитика;

профессионально составленные прогнозы;

безопасность – третьи лица не получат доступ к информации.

Универсальное программное обеспечение

Программный продукт CRM Битрикс 24 стал популярен благодаря своей многофункциональности. Он успешно заменяет большую часть известных специализированных программ. Простота использования и установки обеспечивает значительное повышение эффективности работы компании при относительно небольших затратах. Все подразделения юридического лица объединены в единое целое. Руководитель предприятия имеет доступ к актуальным данным, а также не лишен возможности ознакомиться с нарастающей статистикой.