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В реке Уж у села Немировка Коростенского района произошел массовый мор водных биоресурсов, сообщил Житомирский рыбоохранный патруль в Facebook.

На место происшествия выехала комиссия в составе представителей Житомирского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции Полесского округа, Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области и депутата Коростенского городского совета. Комиссией проведено визуальное обследование и составлен Акт обследования береговой линии реки Уж.

При обследовании зафиксировано 53 667 экземпляров погибшей рыбы: 53613 экз. карася, 18 экз. красноперки, 36 экз. окуня.

Специалистами отобраны пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направлены на исследование для установления причины ее гибели.
ForUm

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