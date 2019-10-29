Четыре корабля НАТО, составляющие противоминную группу SNMCMG2, зашли сегодня утром в одесский порт.

Как передает «Думская», в 9:30 утра корабли появились на горизонте. Их встречал корабль Морской охраны ГПСУ BG62 «Николаев». С 10 до 11:30 вся группа пришвартовалась на 19-м причале морского вокзала.

Противоминная группа заходит в Одессу не впервые. Сегодня в ее составе испанский тральщик ESPS Sella M32, румынский ROS Lt. Lupu Dinescu M25, болгарский BGS Shkval 62 и итальянский ITS Numana 5557.

Флагманом SNMCMG2 является итальянский корабль обеспечения А5329 Vesuvio, который сразу после того, как группа зашла в Черное море, направился в грузинский порт Батуми.

Группа пробудет в Одессе до 4 ноября. Завтра ожидается приезд в наш город генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, которые посетит корабли и проведет ряд встреч с украинскими политиками и военными.