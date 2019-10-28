Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области участника одного из террористических подразделений так называемой «ЛНР», который принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в «гаубично-артиллерийскицй дивизион». Боевик участвовал в обстрелах позиций Вооруженных сил Украины и жилых массивов города Счастье. Впоследствии злоумышленник разочаровался размером «денежного содержания» и оставил незаконное вооруженное формирование.

Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников. Контрразведчики спецслужбы установили местонахождение бывшего боевика и задержали его. Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.