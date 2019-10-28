Патриарх Варфоломей посетит Соединенные Штаты в мае 2020 года, где состоится встреча с Президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Ромфея

В период с 12 по 14 мая 2020 года состоится заседание Белого дома, в ходе которого Трамп проведет встречу с Варфоломеем, сообщает «Romfea».

Глава Константинопольского Патриархата прибудет в Америку по приглашению правительства США и, в частности, государственного секретаря Майка Помпео.

Как сообщается, Патриарх Варфоломей пробудет в Соединенных Штатах как минимум 10 дней, и посетит, кроме Вашингтона, также штаб-квартиру Американской Архиепархии в Нью-Йорке и богословскую школу Святого Креста.

Кроме того, сообщается, что католический Университет Нотр-Дам удостоит Патриарха Варфоломея почетной докторской степенью.

Детали программы визита в Соединенные Штаты будут обсуждены в ближайшие недели с архиепископом Американским Элпидофором (Ламбриниадисом), который посетит Фанар во второй половине ноября.

Предыдущий визит патриарха Варфоломея в Америку состоялся в октябре 2009 года.