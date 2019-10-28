Президент США Дональд Трамп подписал документ, свидетельствующий о его намерении вывести страну из Договора об открытом небе 1992 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, сообщает Европейская правда.

Официально Белый дом не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября.

Один из чиновников заявил, что дискуссии продолжаются. «С этим президентом все возможно», - сказал чиновник.

Союзнические страны, включая Украину, настаивают на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.

«Договор об открытом небе является одним из основных международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями. Украина заинтересована в поддержке и реализации настоящего Договора», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в адрес WSJ.

Решение о выходе из договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Критики в американской администрации утверждают, что Россия вмешивалась в американские мониторинговые полеты, используя свои миссии для сбора разведки в США.

Американские чиновники заявили, что Россия помешала США и Канаде осуществить полет вблизи военных учений в центральной России 20 сентября.

Это может стать последним крупным международным договором, от которого отказалась администрация США. В августе США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, ограничившему разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.