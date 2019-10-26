Секретная служба США допросила рэпера Эминема из-за упоминания в его песнях президента Дональда Трампа и его дочери Иванки, говорится в документах, которые служба предоставила Buzzfeed News.

Бумаги были отцензурированы.

Секретная служба обратила внимание на певца после того, как ведомство получило письмо от сотрудника издания TMZ. Тот спрашивал, ведется ли расследование против рэпера из-за его песни Framed с альбома Revival.

По мнению отправителя, в песне содержатся «неуместные комментарии» про Дональда Трампа и угрозы в адрес Иванки.

В частности, в трэке Эминем называет президента США Дональдом Даком и упоминает о том, что Иванка Трамп «утонула в пруду». Песня содержит намеки на убийство дочери президента.

Buzzfeed News допускает, что журналист TMZ обратился в Секретную службу за комментарием для статьи.

Письмо было отправлено 15 декабря 2017 года — в день релиза Revival. Допрос Эминема прошел через месяц, 16 января 2018 года. На нем рэпера спрашивали не только про трек Framed, но и про фристайл, который он зачитал в октябре 2017 года на вручении премии BET Awards и который содержал критику в адрес Трампа.

После допроса Эминема Секретная служба не стала направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Рэпер рассказал о допросе в Секретной службе в трэке The Ringer с последнего альбома Kamikaze, который вышел в августе 2018 года. По словам Эминема, президент США прислал к нему сотрудников Секретной службы, чтобы выяснить, связан ли он с террористами и хочет ли причинить Трампу вред.