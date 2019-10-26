Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальных операций (R-SOCC).

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

«Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения», — сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Ожидается, что R-SOCC приобретет начальные функциональные возможности в январе 2021 года и будет полностью функционировать до декабря 2024 года.

Отмечается, что командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

«Поскольку Специальные оперативные силы являются чрезвычайно универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усилению сотрудничества и взаимодействия в Альянсе», — подчеркнул заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.