также в разделеРелигия
В Бутово православные почтут память жертв политических репрессий 11
Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога 10
Патриарх Кирилл рассказал, как верующие должны противодействовать экстремизму и терроризму 7
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами 16
Украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют УПЦ и Митрополиту Онуфрию 8
Представитель УПЦ провел мастер-класс на международном съезде православного хорового искусства 8
На Ровенщине епископат ПЦУ не может поделить храмы 15
Митрополит Онуфрий расскажет, что нужно делать, чтобы стать миротворцем 13
В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых и старцев 15
В Сети появилось письмо афонского монастыря по «украинскому вопросу» 25
Запорожский митрополит считает, что ПЦУ — это исключительно политический проект 15
В РПЦ рассказали о встрече с представителем Фанара 21
Сегодня православные почитают икону Богородицы «Иерусалимская» 21
Умер ученый, который открыл место крещения князя Владимира 20
В УПЦ отметили, что разделения в Церкви являются проверкой для верующих 18
Директора Киевского центра репродуктивной медицины наградили орденом УПЦ 34
Верующие УПЦ отметили день памяти святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма 24
Большинство украинцев доверяют Церкви – Опрос 15

На Волыни в селе Суздаль 23 октября общину храма Рождества Пресвятой Богородицы посетили представители миссии ОБСЕ.

Фото: Владимир-Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии УПЦ, представителей ОБСЕ заинтересовали причины местного религиозного конфликта, который длится уже 8 месяцев.

Представителей миссии встретили прихожане вместе с настоятелем иереем Богданом Гнатюком.

Священник ответил на все вопросы, которые интересовали гостей, и показал им учредительные документы общины. Также со специалистами ОБСЕ пообщались и пострадавшие от рейдерских действий ПЦУ прихожане УПЦ села Сусваль.

В пресс-службе епархии напомнили, что храм в этом населенном пункте является памятником архитектуры. С нынешним настоятелем отцом Богданом Гнатюком заключен охранный договор, который на сегодня остается действительным. Таким образом, священник на законных основаниях защищает это здание. Однако такой же документ, не аннулировав предыдущий, Минкультуры заключил и с новоназначенным священником ПЦУ, в результате чего противостояние только углубляется.

Как сообщалось, распоряжением главы Волынской ОГА Александра Савченко община УПЦ в селе Сусваль была перерегистрирована в пользу ПЦУ 26 марта, на основании сборов территориальной общины, с игнорированием того факта, что церковный приход отказался менять юрисдикцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги