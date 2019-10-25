На Волыни в селе Суздаль 23 октября общину храма Рождества Пресвятой Богородицы посетили представители миссии ОБСЕ.

Фото: Владимир-Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии УПЦ, представителей ОБСЕ заинтересовали причины местного религиозного конфликта, который длится уже 8 месяцев.

Представителей миссии встретили прихожане вместе с настоятелем иереем Богданом Гнатюком.

Священник ответил на все вопросы, которые интересовали гостей, и показал им учредительные документы общины. Также со специалистами ОБСЕ пообщались и пострадавшие от рейдерских действий ПЦУ прихожане УПЦ села Сусваль.

В пресс-службе епархии напомнили, что храм в этом населенном пункте является памятником архитектуры. С нынешним настоятелем отцом Богданом Гнатюком заключен охранный договор, который на сегодня остается действительным. Таким образом, священник на законных основаниях защищает это здание. Однако такой же документ, не аннулировав предыдущий, Минкультуры заключил и с новоназначенным священником ПЦУ, в результате чего противостояние только углубляется.

Как сообщалось, распоряжением главы Волынской ОГА Александра Савченко община УПЦ в селе Сусваль была перерегистрирована в пользу ПЦУ 26 марта, на основании сборов территориальной общины, с игнорированием того факта, что церковный приход отказался менять юрисдикцию.