В рамках международной правовой помощи сотрудники Департамента киберполиции, Департамента уголовного розыска Нацполиции и столичного управления уголовного розыска задержали в Киеве 32-летнего иностранца, который разыскивался за похищение 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного в США.