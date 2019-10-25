также в разделеСтолица
Из-за случая дифтерии в киевском лицее объявлен карантин 15
В Киеве начали отопительный сезон 20
В Киеве неизвестные забросили камнями автобусы с футбольными болельщиками 30
В Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией 22
На столичной Троещине на рынке взорвали гранату 21
Минздрав: Состояние воздуха в Киеве находится в пределах нормы 15
На киевском ж/д вокзале появится зарядка для электромобилей 14
Для Киевского метрополитена планируют купить 50 новых вагонов 19
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Киеве 49
«Нафтогазу» не понравилась идея Кличко включать батареи 37
Появилось видео взрыва гранаты в Киеве, унесшего две жизни 40
Завтра киевское метро будет работать на час дольше 72
В Киеве семиклассница выпрыгнула из окна 4-го этажа школы 57
Похищенный под Киевом младенец найден 62
Кличко назвал дату старта отопительного сезона в Киеве 126
Полиция назвала основную версию вчерашнего взрыва в центре Киева 82
Нафтогаз не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа 87
Киев обогнал Пекин по уровню загрязнения воздуха 80

В рамках международной правовой помощи сотрудники Департамента киберполиции, Департамента уголовного розыска Нацполиции и столичного управления уголовного розыска задержали в Киеве 32-летнего иностранца, который разыскивался за похищение 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного в США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги