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Православию грозит непоправимый раскол из-за антиканонической легализации ПЦУ и вторжения Фанара на чужую каноническую территорию.

Фото: «Православная Жизнь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий в интервью сайту Православие.ру.

«Ключевая проблема, которая породила разделение и грозит Православию расколом, - это «легализация» филаретовской схизмы, признание мирян епископами и сослужение с ними, признание политизированной структуры Церковью Украины. Второй важнейший вопрос на грани ереси - ватиканизация Фанара, его вторжение на чужую каноническую территорию, спровоцировавшее гонения на верующих УПЦ», - отметил владыка.

Архиепископ Феодосий подчеркнул, что действия Патриарха Варфоломея могут привести к разделению не только не только между Церквями, но и внутри самих Поместных Церквей.

«Ведь такая линия – Православие – «фанарославие» разделит подвижников веры, ревнителей канонов Православия, с одной стороны, и экуменистов, религиозных либералов и греческих этнофилитистов, с другой стороны», - рассказал владыка.

Иерарх УПЦ подчеркнул, что противопоставить возможности мирового раскола Православия может упование на Бога и молитву.

«Если мы будем так молиться о единстве, то нам потом будет трудно злословить своих оппонентов без оглядки. Можно критиковать ложные доктрины, заблуждения и деструктивные действия, но нельзя переходить на личные оскорбления иерархов и уничижение понятий, которые святы для греческого мира, если это не ереси, конечно», - отметил архиепископ Феодосий.
ForUm

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