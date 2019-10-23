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Статистика по массовым переходам общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ не имеет ничего общего с реальными цифрами и напоминает выполнение плана в духе советских времен.

Фото: сайт КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в интервью сайту «Сегодня».

«Когда процесс переходов происходил массово – в связи с тем, что определенные структуры в местных органах власти инициировали такие переходы, оказывали давление либо всячески стимулировали парафии. Но когда сменилась политическая ситуация, мы видим, что таких собраний и переходов уже практически нет», - отметил митрополит Климент.

Владыка подчеркнул, что прекращение переходов общин УПЦ в ПЦУ связано с искусственностью и незаконностью и проходило при прямом участии представителей местных органов власти.

«Зафиксировано несколько случаев, когда парафии, которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области», - рассказал архиерей УПЦ.

Митрополит Климент подчеркнул, что озвученная СМИ цифра про 500 парафий, которые перешли из УПЦ в ПЦУ, является абсолютным фейком.

По словам владыки, «мы имеем дело с банальными приписками в духе советских времен. Когда «сверху» спускали план, а чиновники на местах, не имея возможности его выполнить, просто «рисовали цифры».
ForUm

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