Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что никто Украине не может пообещать членство в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Кулеба сказал во время выступления на дискуссионной панели «Украина-НАТО: что на столе переговоров?» сообщает УНИАН.



Он отметил, что целью Украины является членство в ЕС и НАТО. «Но не надо превращать вопрос членства в фетиш. Это очень важно. Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально», - заявил он.

При этом вице-премьер сказал, что членство зависит не только от Украины. «Вы видите, что произошло с Северной Македонией и Албанией, которых тянули за руки и обещали, в которых вливали деньги, которых ломали в некоторых вопросах через колено, обещая, что потом будете в ЕС и все наладится. В НАТО ситуация не легче, потому какие бы сейчас слова ни говорилось, никто сейчас нигде не может пообещать членство. Давайте говорить людям правду», - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем он сказал, что сейчас все делается, чтобы Украина «была прочной и эффективной страной, и готовой в любое время, когда наступят политические обстоятельства, стать членом Европейского Союза и НАТО». «Я убежден, что курс на Запад, курс в Европейский Союз и НАТО - они уже необратимы», - заявил Кулеба.

Также он выразил убеждение, что украинское общество имеет достаточно силы, чтобы сделать этот курс необратимым. «Я вижу достаточное количество людей в органах власти, способных обеспечивать необратимость этого курса», - добавил Кулеба.

Кроме того, по его словам, Украине удалось отстоять этот курс во время Революции достоинства в 2013-2014 годах. «И я убежден, что с тех пор эта часть общества только укрепилась», - заявил Кулеба.

При этом он считает, что в процессе реформ «всегда что-то будет не так». «Но мы должны ориентироваться именно на то, чтобы мы хотели этого, чтобы у нас в обществе укреплялся и в дальнейшем этот слой, эта часть элит гражданского общества и просто людей, которые будут понимать, что мы должны это делать - двигаться на Запад», - сказал Кулеба.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.