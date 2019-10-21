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В Луцке 20 октября, в день Собора местночтимых святых, тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Молитвенное шествие возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

Духовенство и тысячи православных прошли по городу от Свято-Покровского храма в кафедральный собор в честь Всех святых земли Волынской.

Остановившись у стенда погибших героев архиерей, духовенство и миряне совершили заупокойную молитву о погибших украинских воинах.

Верующие молились о сохранении единства Церкви и о мире в Украине.

После завершения крестного хода архиепископ Нафанаил обратился к верующим со словом проповеди. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в крестном ходе и отметил, что подвиг совместной молитвы должен обязательно присутствовать во времена испытаний для Церкви.
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