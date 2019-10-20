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В НАТО создадут кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии и заявили, что Турция может не ожидать поддержки в наступлении на север Сирии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на печатную газету Welt am Sonntag.

Группа будет заниматься турецкой военной операцией на севере Сирии и ее возможными последствиями. В состав группы войдут эксперты по разведке и безопасности, военные эксперты и политические советники.

9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.
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