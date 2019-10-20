Президент США Дональд Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе во Флориде.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, он передумал проводить саммит в гольф-клубе из-за критики со стороны СМИ. «Я считал, что делаю что-то хорошее для нашей страны, используя Trump National Doral в Майами для проведения встречи лидеров G7… Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, враждебные СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!» — сказал Трамп.

«Таким образом, из-за безумия и вражды СМИ и демократов, мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7. Мы начнем поиск другого места, возможно это будет Кэмп-Дэвид (резиденция президента — ред.)», — добавил глава США.