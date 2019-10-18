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По материалам Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины в Донецкой области к 12 годам лишения свободы заочно приговорен бывший сотрудник СБУ за участие в деятельности террористической организации «ДНР».

Как сообщает пресс-центр ведомства, бывший начальник одного из городских отделений СБУ в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь на посту руководителя так называемого «Макеевского подразделения МГБ ДНР», он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил.

Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами якобы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы.

По решению Константиновского горрайонного суда Донецкой области фигурант дела осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске. Приговор суда вступил в законную силу.
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