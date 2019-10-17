Продолжительность искусственного удерживания перед Керченским проливом судов, которые следуют в порты Мариуполя и Бердянска, в августе-сентябре выросла - при заходе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава наблюдательного совета «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко со ссылкой на данные мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» и BlackSeaNews.

«Продолжительность искусственного удерживания перед Керченским проливом «мариупольских» и «бердянских» судов значительно возросла - «на входе» в Азовское море в 2,4 раза, а на «выходе» с Азовского моря - в 3,2 раза», - отметил он.

По его словам, в течение лета-начале осени 2019 года, в отличие от российских или других судов, которые идут в/из азовских портов РФ, «мариупольские» и «бердянские» суда проходят Керченский пролив не по традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируют один раз в несколько дней.

«Ситуация с искусственным удерживанием перед Керченским проливом «мариупольских» и «бердянских» судов вернулась к показателям сентября-октября 2018 года», - подчеркнул Клименко.

По его мнению, пришло время, когда Украина снова должна активировать вопрос об Азовском пакете санкций в отношении российских портов Азовского моря. Речь идет о портах, из которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: порты Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк и «Порт Кавказ».