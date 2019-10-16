15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 20 обстрелов, «Север» - 6.

За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.