1 октября Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России, которая захватила Крым в 2014 году и провела военную интервенцию на Донбассе на востоке Украины. Электричество продается компанией друга президента России Путина и покупается компанией олигарха, близкого к президенту Украины Зеленскому.

Агрессия России против Украины возмутила демократические страны. Чтобы поддержать Украину, они ввели беспрецедентные санкции против России. Украина тоже ввела против России санкции. После 2014 года она сократила экономические и дипломатические отношения с Москвой. Прямых авиаперелетов между Украиной и Россией нет. Украина и Россия не назначают послов с 2014 года. Продолжаются только поставки некоторых нефтепродуктов, угля, ядерного топлива для атомных электростанций, которыми Украина себя не обеспечивает. Украина транзитирует российский газ в Европу. Но для внутреннего рынка закупает газ в Европе.

Внезапно парламент Украины принимает закон, которым разрешает импортировать электрическую энергию из Беларуси и России. Это очень странный поступок, потому что Украина не нуждается в импорте электроэнергии. Она имеет дешевую электроэнергию с атомных электростанций и сама экспортирует электроэнергию в Европу. В прошлом году самые крупные поставки были в Венгрию, Польшу и Молдову. Всего за 2018 год Украина заработала на экспорте электроэнергии $331,9 млн. И, примерно, столько же может заработать на экспорте электроэнергии в 2019 году. Зачем ей электроэнергия из России?

Эксперт Ольга Кошарная из ассоциации "Украинский ядерный форум" говорит, что в Беларуси нет избытка электроэнергии. Это транзит из России. А Россия ищет сбыт, потому что у нее есть избыток. Но главное для России доказать, что она обеспечила электроэнергией аннексированный Крым. Обманом захватила турбины компании Siemens и установила их на новых электростанциях в Крыму. Теперь электричества в Крыму в избытке и Россия готова продавать его Украине. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Если Украина будет покупать электроэнергию из отобранного у нее Крыма, Соединенные Штаты и Европа спрашивают: зачем им сохранять санкции против России за аннексию Крыма? Возможно, Украина планирует обменять Крым на экономические преференции России? Тогда ее партнеры в США и в демократическом мире должны об этом знать. Чего хочет Украина, закупая в России электроэнергию, которая ей не нужна?

В этом можно разобраться, если посмотреть, кто предложил поправку к законопроекту №1084 и кто воспользовался выгодами от импорта российской электроэнергии. Поправка (amendment), которая позволяет импортировать электроэнергию из России по двусторонним контрактам, была предложена главой комитета украинского парламента по энергетике и вопросам жилья Андреем Герусом (на фото - ред).

Кто такой Герус? Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец пишет на своей странице в Facebook, что парламентарий Андрей Герус связан с олигархом Игорем Коломойским. Это один из самых богатых бизнесменов Украины. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", который составляет список ста (100) самых богатых людей Украины, Игорь Коломойский в прошлом году занял второй место по величине своего капитала.

У Коломойского есть промышленные и финансовые активы. Он так же является конечным бенефициаром через оффшорные компании популярного в Украине телеканала «Студия 1+1». На этом телевизионном канале много лет выступал комик Владимир Зеленский, который стал президентом Украины весной 2019 года.

Герус убеждал других депутатов, что импорт электроэнергии из России позволит демонополизировать рынок и значительно снизить тарифы на электричество в Украине. Однако, не сообщил, что пользоваться дешевой электроэнергией из России, которая захватила Крым и Донбасс, будет олигарх Игорь Коломойский.

Но теперь мы об этом знаем. 1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляла фирма "Юнайтед Энерджи", которая входит в сферу контроля предпринимателя Игоря Коломойского.

Бывший глава Службы безопасности Украины (украинского аналога ЦРУ) депутат Валентин Наливайченко, который является сопредседателем парламентской группы межпарламентских связей с США, рассказал журналистам во время популярного телевизионного шоу о встрече с американскими партнерами. Они были удивлены и спрашивали его, неужели Украина покупает электрическую энергию у российской компании друга Путина, который находится под санкциями?

Мы в шоке, но это действительно так. По законодательству РФ экспорт электроэнергии может осуществлять только госмонополист «Интер РАО ЕЭС». То есть, экспорт электроэнергии из РФ происходит не на рыночных условиях. Это аналогично ситуации с экспортом газа, который разрешен только госмонополисту «Газпрому». Как и в случае с газом, экспорт электроэнергии может модерироваться представителями российской власти. «Интер РАО ЕЭС» может стать «электрическим» «Газпромом» для Украины, что технически стало возможным вследствие так называемой «поправки Геруса» (термин уже вошел в обиход в Украине).

Глава Совета директоров этой компании Игорь Сечин находится под персональными санкциями США и Канады из-за активного участия в аннексии Крыма. Сечин дружит в Владимиром Путиным, начиная с 1980-х годов.

Импортом электроэнергии из РФ Украина озадачила своих западных союзников. Нужно понять, чего на самом деле хочет олигарх Коломойский: получить дополнительную прибыль, благодаря недорогой электроэнергии из России, или помочь Путину снять санкции за Крым и Донбасс? Кто ответит на этот вопрос? Президент Зеленский пока молчит...

Источник: l L'Européenne de Bruxelles