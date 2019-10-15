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Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации на мероприятия в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на зампостпреда РФ в ООН Геннадия Кузьмина.

«Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было», - сказал Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета. - Ред.) ГА ООН.

Он уточнил, что в рамках работы Шестого комитета ООН не выдали визу переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления представителей РФ.

Позже было сообщено, что Комитет по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН по инициативе нескольких стран, в том числе России, экстренно соберется во вторник для того, чтобы обсудить «ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций» на мероприятия текущей сессии Генассамблеи.

В конце сентября США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.
ForUm

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