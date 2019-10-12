Об этом сообщает AFP.

«Дональд Трамп назначил послом США в России заместителя госсекретаря США Джона Салливана», - говорится в сообщении.

Таким образом Салливан станет ключевым игроком в сложных отношениях президента США с Москвой, отмечает издание.

Джон Салливан — адвокат, который работал на руководящих должностях при президентах-республиканцах в департаментах торговли, обороны и юстиции.

Ранее на посту американского посла в РФ находился Джон Хантсман, подавший заявление в августе и ушедший в отставку 3 октября 2019 года.

После заявления Хантсмана Трамп уже намекал, что выдвинет кандидатуру Салливана, заявив, что его «очень уважает» и рекомендует государственный секретарь Майк Помпео.

Напомним, посол США в ЕС даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа.