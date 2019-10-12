Президент США Дональд Трамп заявил, что США вступили в «очень существенную фазу первой сделки» с Китаем в ходе торговых переговоров.

Как сообщает CNBC, по словам американского лидера, «второй этап начнется почти сразу» после подписания первого этапа.

Трамп отметил, что первая часть торговой сделки будет подписана в течение следующих трех недель.

По словам главы Белого дома, это позволит решить проблемы интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также закупить сельскохозяйственную продукцию на сумму от 40 до 50 миллиардов долларов.

«Это огромная сделка для фермеров», — сказал Трамп.

По сообщению AP, американская сторона приостановила повышение тарифов на китайский импорт в размере 250 миллиардов долларов, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай, в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Агентство отмечает, что переговоры США и Китая пока достигли своего предварительного согласия только в принципе. Документы не подписаны.