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Посольство США в Украине призвало американских граждан быть осторожными во время проведения в Киеве марша ветеранов АТО «Нет капитуляции». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Facebook.

В посольстве призвали американцев избегать толпы и демонстраций, соблюдать осторожность вблизи больших собраний и акций, обращать внимание на окружение, следить за информацией в СМИ, а также привали вести себя сдержано.

«14 октября на территории от парка Шевченко до Майдана Независимости запланирована акция, в которой ожидается участие более 5 тыс. человек. Ввиду этого события ожидается интенсивное присутствие полиции и значительные пробки», - говорится в сообщении.

Напомним, по словам народного депутата и участницы АТО Яны Зенкевича, главное требование участников протеста - отмена «формулы Штайнмайера». В частности, ветераны хотят призвать президента Владимира Зеленского быть более осторожным в переговорах с Россией.

 
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