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Майкл Маккинли, карьерный дипломат и старший советник госсекретаря США Майка Помпео, подал в отставку на фоне растущего недовольства и ухудшение атмосферы внутри Государственного департамента по поводу того, что воспринимается как несостоятельность Помпео поддержать персонал, замешанный в скандале с Украиной.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет The Washington Post.

«Хотя он напрямую не занимался Украиной, как и многие другие, он был разочарован отсутствием публичной поддержки дипломатов со стороны секретаря, которые были упомянуты в споре по Украине и которых призывали дать показания перед комитетами Палаты, которые проводят расследование импичмента действий Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани», - говорится в материале.

Ожидается, что Помпео в пятницу объявит о его отставке. Маккинли отказался от комментариев в четверг вечером.

 
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