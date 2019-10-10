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Смена власти в столице всегда шанс для местных общин провести и свою маленькую местную кадровую революцию. После победы Владимира Зеленского на президентскихвыборах поменялись не только главы большинства областей, но и во многих местных советах депутаты выбрали новых председателей. Однако, данный процесс далеко не всегда означает реальное обновление власти. Пока новые руководители государства входят в курс дела и пытаются разобраться, что происходит в регионах, у местных князьков есть шанс формализировать свое влияние, захватив тот или иной местный совет. Помешать им некому - областные и районные администрации лихорадит, правоохранительные органы трясет. Фактически, сейчас достаточно лишь немного денег, влияния и наглости для того, чтобы получить контроль над любым местным советом. Не удивительно, что в это «окно возможностей» активно лезет криминал.

Именно это в данный момент происходит и в Обухове. Обуховский райсовет собирается захватить и возглавить местная «песочная королева» - Лариса Ильенко. Для этого она уже начала скупать голоса депутатов. 

По данным источника издания суммы, за которые сейчас покупают растерянных народных избранников, весьма внушительны для районного уровня – от двух до пяти тысяч долларов за голос. 

Откуда деньги?

Лариса Ильенко имеет репутацию «песочной королевы», давно крышующей незаконную добычу песка в Обуховском районе Киевщины. Репутация эта основана не только на слухах, но и имеют вполне документальное оформление в виде ряда уголовных дел о незаконной добыче недр фирмами, аффилированными с госпожой Ильенко.

Официально, помимо совместительства кресла депутата райсовета и руководства коммерческим машиностроительным предприятием «АТЭК», Ильенко является владельцем еще ряда коммерческих структур. Например, по данным Реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, госпожа Ильенко владеет компанией «Профит-2005», руководит компанией «Виопартс», причастна к предприятию «РНЛ-Груп» и имеет отношение к некоторым другим коммерческим проектам. 

Но это – только меньшая, легальная часть ее бизнес-империи. К нелегальной относят чуть ли не всю область. По данным правоохранителей, в последнее время она фактически стала единоличной теневой «песочной королевой» в регионе, устранив других конкурентов-теневиков. Также СМИ сообщают, что Ильенко ведет незаконный бизнес в других сферах. Например, ее связывают со скандальным рестораном «Лукоморье» в Святошинском районе столицы.  

Собственно, можно услышать, что ни один криминальный, полукриминальный и просто бизнесовый вопрос в Обуховском районе без ее участия вообще уже не решается. 

В своей декларации Ильенко в графе активы прописала, что владеет 1 млн долларов. Также Ильенко держит дома 350 тыс. евро наличными и еще 1,8 млн грн. Т.е. деньги у Ильенко на «покупку» райсовета есть, здесь за нее можно не переживать. Но зачем ей тратиться? 

Что нужно Ларисе Ильенко известно абсолютно всем, даже гусям, пролетающим в теплые края над Обуховым. Три компании по добыче песка, которые связывают с Ильенко, никак не могут получить разрешение на разработку песка на ближайшие 25 лет. И вот как раз возглавив райсовет, она сможет по-быстрому решить эту проблему с помощью ручных депутатов. И не только эту. Земля возле Киева – лакомый кусок для криминала. И за это он готов платить по несколько тысяч долларов «на рыло» - не такие то уж и большие деньги.

Среди тех, кто уже взял грязные деньги у Ильенко называюттаких народных избранников как Николай Волосатов, Владимир Кучма, Елена Корсун, Игорь Сухих, Константин Шушаков, Анатолий Шафаренко, Юрий Тимченко, Елена Слезко, Алексей Гридько, Оксана Кравчук, Николай Коваленко. Также в обойме Ильенко некий Партика, которого территориальная комиссия неожиданно добавила к числу легитимных депутатов. Откуда он взялся? Есть данные, что на зарплате у Ильенко находятся и глава ТИК Олег Львович и некоторые члены самой комиссии.

За ценой не постоит

На что готова госпожа Ильенко ради желаемого, может рассказать глава Грузинского Легиона Мамука Мамулашвили. В свое время он прямо заявил о том, что «проверка»добровольцев этого Легиона, воевавших за Украину, проходившая в формате «лицом в асфальт под дулами автоматов спецподразделения КОРД», связана с Ларисой Ильенко. Она, по словам командира, пыталась таким образом выбросить военных с территории завода «АТЭК», где они дислоцируются. Также Мамука Мамулашвили утверждает, что летние огнестрельные ранения ему и его помощнику, организовала именно Лариса Ильенко.

Нужен ли такой председатель Обуховскому районному совету, вопрос риторический. Но куда более прозаичный другой вопрос – а что, собственно, жители Обуховского района могут сейчас сделать? Увы, немного. Вряд ли в районе есть силы, способные остановить напор госпожи Ильенко, уже почуявшей «запах» дармового песка. Но остается надежда на команду Зеленского – там должны вмешаться. Ведь такое «обновление власти на местах» не нужно не только жителям района, но и новым руководителям государства. Если, конечно, они хоть немного думают о своем рейтинге.
ForUm

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