В США набирает обороты скандал вокруг Дональда Трампа и его возможных попыток оказать давление на руководство Украины. Об подобных действиях Белого дома заявил уже второй анонимный чиновник-информатор.

Речь идет о желании 45-го президента США добиться от Украины расследования в отношении Хантера Байдена — сына его главного конкурента на президентских выборах 2020 года, экс-вице-президента Джо Байдена.

НВ рассказывает, что известно о развитии громкой истории, результатом которой может стать импичмент Трампа.

Что известно о втором информаторе

В воскресенье, 6 октября, американские СМИ сообщили о том, что как минимум еще один чиновник заявил об возможных злоупотреблениях со стороны администрации Трампа в диалоге с Украиной.

Этот факт прессе подтвердила команда адвокатов, представляющих интересы первого информатора — сотрудника одного из разведывательных агентств США. Именно он еще в августе подал детальную жалобу о том, как Белый дом пытался использовать власти Украины в предвыборных интересах Трампа. Огласка документа, включавшего описание скандального телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, и дала толчок скандалу.

Теперь те же самые юристы — адвокаты Марк Заид и Эндрю Бакай — представляют и второго осведомителя.

Он также является сотрудником разведки, сообщил Заид, на слова которого ссылаются CNN и The Washington Post. При этом второй осведомитель, в отличие от первого, является носителем информации «из первых рук», которая подтверждает обвинения, выдвинутые его «предшественником» в адрес Белого дома. Таким образом, он мог быть непосредственным свидетелем неправомерных шагов администрации Трампа в отношении Украины, тогда как первый информатор лишь обобщил сведения, которые получил из многих заслуживающих доверия источников.

Заид сообщил, что второй информатор, как и первый, рассказал об известных ему возможных нарушениях со стороны Трампа генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону. При этом письменную жалобу он не оформлял. Юристы поясняют, что в этом не было необходимости: сам факт официального обращения к Аткинсону автоматически предоставляет осведомителю статус защищенного законом информатора, которому гарантирована анонимность.

В каком именно ведомстве работает второй осведомитель, является ли он штатным сотрудником Белого дома, а также когда именно выступил со своим заявлением — на данный момент неизвестно.

Однако The New York Times еще несколько дней назад сообщала о том, что подтвердить резонансное разоблачения первого информатора готов уже второй разведчик.

В пятницу, 4 октября, газета сообщила, что потенциальный осведомитель на тот момент колебался с принятием решения — стоит ли ему официально сообщать о своих подозрениях и дать показания Конгрессу США.

NYT также уточняла, что возможный второй информатор входил в число тех разведчиков, которых счел нужным опросить Аткинсон, чтобы получить дополнительные подтверждения информации, указанной в жалобе первого осведомителя.

В то же время Эндрю Бакай — еще один адвокат, сотрудничающий с обоими информаторами, — 6 октября заявил в Twitter, что его контора представляет интересы «нескольких» [multiple — прим.ред.] осведомителей

Американская пресса расходится в догадках, как трактовать эти слова — и может ли информаторов, уже выступивших с показаниями, быть более чем двое.

Почему его показания важны

Команда адвокатов, представляющая осведомителей, надеется, что с появлением второго информатора внимание общества, прессы и властей США переключится с их личностей на суть подозрений.

«Мы надеемся, что фокус внимания будет соответственно смещен на суть и содержание обвинений, вместо того, чтобы концентрироваться на личностях информаторов, каждый из которых имеет законное право оставаться анонимным», — заявил Марк Заид.

Кроме того, показания второго осведомителя могут укрепить аргументы сторонников импичмента президента США.

До сих пор Дональд Трамп отрицал все обвинения в том, что оказывал какое-либо давление на Владимира Зеленского и официальный Киев, а также что дал преднамеренное указание приостановить военную помощь Украине.

Одним из его ключевых контраргументов в ответ на подобные подозрения было то, что подавший жалобу первый информатор не был свидетелем ни звонка Трампа Зеленскому, ни других событий, о которых он пишет в своем докладе.

Теперь же свидетельства второго разведчика, обладающего непосредственной информацией «из первых рук», «могут активизировать дело об импичменте против Трампа и еще больше подорвать одно из его главных утверждений в свою защиту: что обвинения против него основаны на неточной информации «из вторых рук», пишет CNN.

Кроме того, информация о втором осведомителе стала первым подтвержденным случаем того, что кто-либо откликнулся на призыв демократов рассказать о возможных злоупотреблениях со стороны Белого дома.

В конце сентября с подобным публичным призывом выступил демократ Адам Шифф, глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей. Это один из шести комитетов, которые ведут формальное расследование относительно оснований объявить импичмент Дональду Трампа.

«Я надеюсь, что эти свидетели решат сотрудничать, и это будет добровольно», — сказал Шифф, призывая к сотрудничеству людей, у которых может быть больше информации о попытках Трампа убедить Украину открыть расследование против сына Байдена.

Как ожидается, оба информатора теперь могут дать показания в Конгрессе США. Ранее Шифф заявил, что Палата представителей принимает «все возможные меры», чтобы защитить личность осведомителей в ходе подобных слушаний.

Пока же американские законодатели заслушивают вовлеченных в скандал дипломатов Белого дома, чьи имена были упомянуты в жалобе первого информатора. 3 октября перед членами нескольких комитетов Палаты представителей выступил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине — он также предоставил конгрессменам свою переписку, свидетельствующую о возможном давлении Белого дома на Украину.

А 11 октября в Конгрессе согласилась выступить экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Cвои показания перед конгрессменами ранее дали генеральный инспектор разведсообщества США Майкл Аткинсон и глава Нацразведки Джозеф Магуайр.

Как отреагировал на развитие скандала Белый дом

Президент США и его администрация настаивают на том, что появление второго информатора не является значимым фактором в расследовании против Трампа.

«Неважно, сколько людей решат называть себя „информаторами“ об одном и том же телефонном звонке — звонке, который президент уже обнародовал, — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. — Это не меняет того факта, что он [Трамп] не совершил ничего противоправного».

Сам Трамп в очередной раз назвал множащиеся подозрения в свой адрес «охотой на ведьм», которую инспирировали демократы.

«Адвокат от демократов один и тот же для обоих информаторов? Все они поддерживают Обаму и продажную Хиллари. Охота на ведьм!» — написал Трамп в своем Twitter.