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Президент США Дональд Трамп распорядился о значительном сокращении штата Совета национальной безопасности (СНБ), который консультирует главу государства по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять информированных источников, передает УНИАН.

Решение о сокращении персонала СНБ принято после утечки о скандальном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

По данным газеты The New York Times, сотрудник ЦРУ, написавший донесение на Трампа, одно время был прикомандирован к СНБ. Читайте также Конгресс США требует от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского Накануне вечером Трамп вновь заявил, что этот человек попал в СНБ при экс-президенте Бараке Обаме. Агентство Bloomberg пока не смогло проверить эту информацию.

Собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен, поскольку планы Трампа официально еще не объявлены, сказали, что решение о сокращении штата СНБ вызвано стремлением Белого дома сделать этот консультативный орган более компактным и эффективным при новом руководителе Роберте О'Брайене.

При президенте Обаме численность штата СНБ разрослась до 310 человек. Большинство из них - сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепа США. Просьба о сокращении персонала была передана руководству СНБ О'Брайеном и главой аппарата Белого дома Миком Малвейни на этой неделе, уточняет Bloomberg.

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