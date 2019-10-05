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Военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Отмечается, что ракету NSM трудно обнаружить на радаре, и она может маневрировать, чтобы избежать защиты противника.

Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет Гарпун, которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.
ForUm

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