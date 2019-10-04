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Известный греческий богослов протопресвитер Феодор Зисис сравнивает дарование Томоса ПЦУ с новым крестовым походом против Русской Православной Церкви.

Фото: Ромфея

Отец Федор напомнил, что в течение первых столетий против христиан были воздвигнуты страшные гонения, единственной причиной которых была вера Церкви в Богочеловека Христа, сообщается на греческом сайте «Ромфея».

По мнению греческого богослова то, что происходит сегодня в Украине можно с большой смелостью назвать «новым крестовым походом против Русской Церкви […], в котором самое действенное участие принимает Патриарх Варфоломей в союзе с папой, который только делает вид, что остается нейтральным».

Именно патриарх Варфоломей, говорит отец Феодор, дал антиканоническое признание автокефалии, легитимизировав ПЦУ, и презрев законную Церковь, которая есть в Украине.

По мнению отца Феодора, «для многих православных невозможно и немыслимо общаться с новыми крестоносцами Ватикана и США».

Он утверждает, что «Патриарх Варфоломей […] увеличивает насилие в отношении православных христиан канонической Церкви и инициирует всеправославный раскол, чему еретические паписты и протестанты только радуются».
ForUm

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