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Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Великобритания частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ. Об этом речь идет в документе на сайте правительства Великобритании, сообщает LIGA.net.

Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для «некоторых космических аппаратов». Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе.

Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.

Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование.

Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ «определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных тестов и полетов по миссии ExoMars 2020».
ForUm

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