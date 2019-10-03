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В результате крушения самолета времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») в США погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут. По предварительным данным, бомбардировщик врезался в одно из зданий аэропорта. Отмечается, что еще семеро получили тяжелые ранения. Они были доставлены в близлежащие больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным портала Aviation Safety, самолет столкнулся с землей, когда пытался вернуться в аэропорт. Отмечается, что его бортовой номер N93012 принадлежит частному некоммерческому фонду The Collings Foundation, занимающемуся сохранением истории автомобилей и авиации.

Boeing B-17 Flying Fortress - первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году, всего было построено более 12,7 тысячи таких самолетов различных модификаций.
 
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